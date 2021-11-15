كوريا تطلب من الكاميرون الدعم لترشحها لقيادة منظمة العمل الدولية

Photo : YONHAP News

عقدت كوريا الجنوبية والكاميرون اجتماعا تشاوريا رفيع المستوى الأسبوع الماضي.وبحسب وزارة الخارجية في سيول أمس الأحد، قام النائب الثاني لوزير الخارجية "تشيه جونغ مون" بزيارة إلى الكاميرون يومي الخميس والجمعة حيث أجرى محادثات مع "فيليكس مبايو" الوزير المنتدب بوزارة الشؤون الخارجية والمسؤول عن التعاون مع الكومنولث.وقد اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية بشأن برنامج الإعفاء من التأشيرة للدبلوماسيين والمسؤولين العموميين لتعزيز تبادل الأفراد بين البلدين وتبادل الآراء حول التعاون الثنائي في السياسة والاقتصاد.كما طلب نائب الوزير تشيه من الكاميرون الدعم لترشح سيول للمنصب الأعلى في منظمة العمل الدولية. وقد ترشحت وزيرة الخارجية السابقة "كانغ كيونغ هوا" لمنصب المدير العام للمنظمة، ومن المقرر إجراء الانتخابات ذات الصلة في شهر مارس من العام القادم.كما تباحث الجانبان حول المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام، والمنتدى الكوري الأفريقي المقرر عقده الشهر القادم في كوريا الجنوبية. ويصادف هذا العام الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتخطط الكاميرون لإنشاء سفارة مقيمة في كوريا الجنوبية خلال العام القادم.