إتاحة الجرعات المعززة من لقاحات كورونا للأشخاص في الخمسينيات

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بدأت عملية توزيع جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للناس في الخمسينيات من العمر في كوريا، ومجموعات أخرى، اليوم الاثنين.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم، يمكن أن يتلقى الأشخاص في الخمسينيات من العمر الذين أكملوا التطعيم الأوليّ قبل ستة أشهر، جرعات إضافية اعتبارا من اليوم الاثنين، باستخدام لقاحات فايزر أو موديرنا.وتوصي الحكومة الكورية المواطنين بتلقي جرعات إضافية فيما بين ستة وثمانية أشهر بعد الانتهاء من التطعيم الأوليّ.وسوف تكون الجرعات الإضافية متاحة أيضا اعتبارا من اليوم الاثنين للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما من الذين يعانون من أمراض أساسية، ولأول المستجيبين لوباء كورونا، والعاملين الأساسيين، مثل رجال الشرطة والإطفاء والجنود.كما سيكون عمال الرعاية والممرضات في مرافق الرعاية النهارية ومرافق التعليم الخاص، والعاملون الصحيون في العيادات والصيدليات، مؤهلين أيضا للحصول على جرعات معززة.