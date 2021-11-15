نسبة الديون الأسرية إلى الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الأعلى بين 37 دولة

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قال تقرير رسمي إن ديون الأسر في كوريا الجنوبية بالنسبة إلى حجم الاقتصاد هي الأعلى من بين الاقتصادات الكبرى.ووفقا لتقرير الديون العالمية الصادر عن معهد التمويل الدولي اليوم الاثنين، بلغت نسبة ديون الأسر الكورية إلى الناتج المحلي الإجمالي الكوري 104,2% في الربع الثاني من هذا العام، وهي أعلى نسبة بين 37 دولة.وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية بنسبة 92 في المائة، وبريطانيا في المركز الثالث بنسبة 89,4%، والولايات المتحدة بنسبة 79,2 في المائة. وكانت كوريا الجنوبية هي الدولة الوحيدة التي تجاوزت ديونها الأسرية حجم اقتصادها بين الدول التي راجعها معهد التمويل الدولي.كما نمت نسبة ديون الأسر الكورية إلى الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وتيرة، حيث زادت بمقدار 6% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت نسبة الزيادة في هونغ كونغ 5,9% خلال نفس الفترة، وتلتها تايلاند بنسبة 4,8%، وروسيا بنسبة 2,9%.