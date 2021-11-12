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كوريا الجنوبية تسجل 2006 إصابات جديدة بفيروس كورونا

Write: 2021-11-15 12:40:39Update: 2021-11-15 14:30:50

كوريا الجنوبية تسجل 2006 إصابات جديدة بفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 2006 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 471 إصابة لمرضى ذوي أعراض خطيرة.
وبلغ متوسط معدل تشغيل وحدات عناية المركزة خلال الأسبوع الماضي 56%، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغ متوسط معدل تشغيل المستشفيات المخصصة للأمراض المعدية 59%، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
وكانت الحكومة الكورية قد أصدرت تعليمات إدارية للمستشفيات لتأمين الأسرّة بحيث يمكن من خلالها استيعاب مرضى فيروس كورونا حتى في حالة الإبلاغ عن 7 آلاف إصابة جديدة.
وقالت الحكومة إنها تتخذ حاليا التدابير اللازمة لاستيعاب 10 آلاف من المصابين بالفيروس.
وعلى صعيد آخر، قررت الحكومة تعزيز الدعم للمشاركين في التجارب السريرية ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط تطوير لقاحات وعلاجات كورونا في البلاد.
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