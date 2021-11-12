كوب 26 يختتم أعماله بإعلان ميثاق غلاسكو للمناخ

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اختتمت أول من أمس السبت أعمال مؤتمر قمة التغير المناخي العالمية "كوب 26" بعد أن توصلت جميع الدول المشاركة إلى اتفاق على التخفيض التدريجي لطاقة الفحم ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة أزمة تغير المناخ.كما تم الاتفاق بين الدول المتقدمة على زيادة حجم الصندوق المالي الخاص بالتكيف مع تغير المناخ ليكون ضعف حجمه الحالي حتى عام 2025.وبموجب "ميثاق غلاسكو للمناخ" المعلن في ختام المؤتمر، ستتم مراجعة الهدف من تقليل غازات الاحتباس الحراري في العام القادم، لمنع تجاوز حجم الارتفاع في درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة مئوية.ويقضي الميثاق بالتخفيض التدريجي لتوليد الطاقة باستخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز الجهود للتوقف التدريجي عن تقديم دعم مالي للوقود الأحفوري.وقد تدخلت الهند لتغيير العبارة المتعلقة باستخدم الفحم، حيث طلبت تغيير النص النهائي للميثاق لعبارة "التخفيض التدريجي" بدلا من "التخلص التدريجي" من طاقة الفحم.واتفقت الدول المتقدمة على زيادة حجم الصندوق المالي الخاص بتقديم دعم للدول الفقيرة التي ستكون أكثرالدول تعرضا للخسائر الناجمة عن الاحترار العالمي، بضعف حجمه الحالي حتى عام 2025.كما تم خلال "كوب 26" أيضا التوصل إلى عدد من الاتفاقات الجانبية البارزة، منها مبادرة عالمية قادتها الولايات المتحدة لتخفيض انبعاثات غاز الميثان، وتعهدت بموجبها حوالي 100 دولة بتخفيض انبعاثات الميثان بنسبة 30% من مستويات 2020 حتى عام 2030.