الاتحاد الأوربي يوافق على علاجيْن لكورونا

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أصدرت وكالة الأدوية الأوربية موافقة يوم الجمعة الماضي على استخدام دواءين لعلاج الإصابة بفيروس كورونا، قائمين على الأجسام المضادة، ويساعدان على منع ظهور أعراض شديدة لدى المصابين.وأفادت الوكالة بأنها وافقت على عقار "رونابريف" الذي طورته شركة "روش" السويسرية للأدوية بالاشتراك مع شركة "ريجينيرون" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، ودواء آخر يدعى "ريغ كيرونا" طورته شركة "سيلترون" الكورية الجنوبية.وبهذا أصبح عقار "ريغ كيرونا" أول دواء كوري لعلاج مرضى كورونا يحصل على موافقة على استخدامه من الاتحاد الأوربي.وكانت لجنة المنتجات الطبية والأدوية للاستخدام البشري التابعة لوكالة الأدوية الأوربية قد أوصت بالموافقة على استخدام "رونابريف" و"ريغ كيرونا" لعلاج مرضى كورونا البالغين المعرضين لخطر كبير لتطور حالاتهم إلى حالات خطيرة.وأوضحت اللجنة أن "رونابريف" قد يستخدم للوقاية من الإصابة بكورونا لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.