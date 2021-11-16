توقعات باستئناف الرحلات إلى بان مون جوم قريبا

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من المتوقع أن تستأنف الزيارات إلى قرية "بان مون جوم" الحدودية بين الكوريتين قريبا بعد توقف استمر أربعة أشهر.ففي منشور على فيسبوك أمس الاثنين، قالت قيادة الأمم المتحدة إنه بالتزامن مع خطة كوريا الجنوبية للتعايش مع كورونا، أصدر قائد قيادة قوات الأمم المتحدة موافقة على توسيع الزيارات إلى المنطقة الأمنية المشتركة، وسوف ينتهي قريبا التنسيق مع حكومة سيول من أجل الإعلان عن موعد إعادة تشغيل تلك الجولات العامة.وكانت الرحلات إلى منطقة "بان مون جوم" قد أعيدت في شهر أبريل الماضي، لكنها توقفت مرة أخرى في يوليو بسبب تجدد انتشار فيروس كورونا في منطقة العاصمة الكبرى.وفي حديثها عن موعد استئناف الجولات، قالت وزارة التوحيد في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستبدأ في إجراء مناقشات مع قيادة قوات الأمم المتحدة وبعض الجهات الحكومية، وسوف تعلن لاحقا عن موعد انتهاء المحادثات وتحديد جدول زمني.