لاعبة الرقص على الجليد الكورية يو يونغ الخامسة عالميا

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احتلت لاعبة الرقص على الجليد الكورية "يو يونغ" المرتبة الخامسة عالميا في أحدث التصنيفات التي نشرها الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد يوم السبت الماضي.وسجلت "يو" ألفين و467 نقطة لتحتل المرتبة الخامسة في العروض الفردية للسيدات، وهو أعلى تصنيف للاعبة كورية جنوبية منذ اللاعبة "كيم يونا".ويعتمد الترتيب العالمي على سجلات الأداء في المواسم الثلاثة السابقة. وفي الموسم الحالي، احتلت اللاعبة البالغة من العمر 17 عاما المرتبة الثانية بعد الأمريكية "أليسا ليو"، محققة أفضل نتيجة على المستوى الشخصي.وتركز "يو" حاليا على التصفيات المحلية للتنافس في أولمبياد بكين الشتوية لعام 2022.وفي الرقص على الجليد للرجال، يحتل اللاعب الكوري "تشا جون هوان" المركز الحادي عشر في التصنيف العالمي برصيد ألف و889 نقطة.