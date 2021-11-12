سيول تؤكد أن إعلان إنهاء الحرب سيخلق إطارا لإبقاء بيونغ يانغ ضمن عملية السلام

Photo : YONHAP News

شدد النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشيه جونغ كون" على ضرورة بناء إطار لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية بحيث لا يمكن لأي طرف أن ينفصل عنه بسهولة، مؤكدا على أن إعلان إنهاء رسمي للحرب في شبه الجزيرة الكورية وسيلة جيدة للقيام بذلك.وأدلى نائب الوزير بهذه التصريحات يوم أمس الاثنين في كلمة رئيسية خلال أعمال المنتدى الاستراتيجي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الذي تستضيفه "مؤسسة كوريا" و"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، في واشنطن.وقال "تشيه" إن كوريا الجنوبية تركز على إنشاء هيكل دائم للتعامل مع كوريا الشمالية، على الرغم من أن عملية السلام يمكن أن تكون طويلة ومتعبة. وشدد على أن كوريا الشمالية قد يكون لديها شكوك وتردد، وأنه من المهم إنشاء إطار يمكن أن يقنع كوريا الشمالية بمواصلة العمل.وأضاف نائب الوزير أن إعلان إنهاء الحرب هو طريقة جيدة للبدء في ذلك، ولكن من الصعب التكهن بما إذا كانت كوريا الشمالية سترد بشكل إيجابي. وقال أيضا إنه من خلال الإعلان، تعتزم حكومة سيول البدء في تحقيق تقدم لا رجوع فيه نحو نزع السلاح النووي وتحويل الهدنة إلى نظام للسلام في المنطقة.