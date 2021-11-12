ظهور كيم جونغ أون علنا لأول مرة منذ 35 يوما

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ظهر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" علنا لأول مرة منذ أكثر من شهر، لزيارة موقع بناء في مدينة بالقرب من الحدود مع الصين.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن كيم زار مدينة "سام جي يون"، وأجرى تفتيشا على حالة مشروع تطوير ثلاثي المراحل. وأضاف تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم تابع عمليات إنشاء المساكن والمنشآت التعليمية والثقافية، وأصدر أوامر بشأن الإدارة الحضرية والزراعة.وتعد هذه الزيارة هي أول ظهور علني لكيم حسب وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، منذ 35 يوما، بعد أن ألقى خطابا في معرض دفاعي يوم 12 أكتوبر.وتقع مدينة "سام جي يون" عند سفح جبل "بيكدو"، الذي يضم أعلى قمة في شبه الجزيرة الكورية، والمعروفة بأنها مسقط رأس والد كيم الراحل والزعيم السابق "كيم جونغ إيل".وتعمل كوريا الشمالية على تطوير تلك المنطقة منذ عام 2018 بأمر من كيم.وقد تم بناء آلاف المنازل في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، مع ترقية منطقة "سام جي يون" إلى وضع مدينة في أواخر عام 2019، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية.