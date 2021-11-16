محادثات لنواب وزراء خارجية كوريا والولايات المتحدة واليابان غدا الأربعاء

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سيعقد نواب وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعا ثلاثيا غدا الأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن لمناقشة إعلان إنهاء رسمي للحرب في شبه الجزيرة الكورية وبعض القضايا الأخرى.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بأن نائبة وزير الخارجية "ويندي شيرمان" ستعقد اجتماعا مع نظيريْها الكوري الجنوبي "تشيه جونغ كون" والياباني "موري تاكيو" يوم الأربعاء.وأضاف "برايس" أن "شيرمان" ستعقد اجتماعا منفصلا مع كل من "تشيه" و"تاكيو" يومي الثلاثاء والخميس، على التوالي.وسوف يكون الاجتماع المزمع هو الأول منذ أربعة أشهر، أي منذ اجتماع نواب وزراء خارجية الدول الثلاث في يوليو الماضي.ومن المتوقع أن تناقش المحادثات الثلاثية العديد من القضايا، بما في ذلك إعلان إنهاء الحرب والقضية النووية لكوريا الشمالية، وسلاسل التوريد العالمية، واستراتيجيات الأمن الاقتصادي.