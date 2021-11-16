عدد مرضى كورونا ذوي الأعراض الخطيرة في كوريا يصل إلى حوالي 500

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قفز عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في كوريا من ذوي الأعراض الخطيرة إلى ما يقرب من 500 وسط استمرار انتشار الفيروس. وقالت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء إنه حتى الساعة 12 من صباح اليوم، ارتفع عدد المرضى المصابين بالفيروس من ذوي الأعراض الخطيرة إلى مستوى جديد بلغ 495، بزيادة 24 عن اليوم السابق. وقد حل هذا الرقم محل أعلى مستوى سابق عند 485 تم تسجيله يوم السبت. وقالت الحكومة إنها ستكون قادرة على التعامل مع ما يصل إلى 500 مريض من ذوي الحالات الحرجة دون مشاكل، ولكن من المرجح أن يتجاوز الرقم هذا المستوى قريبا إذا استمرت الوتيرة الحالية. ومن جانبها قالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا إنه تم تأكيد إصابة ألفيْن و125 شخصا طوال يوم أمس الاثنين، مما رفع من عدد الحالات التراكمية في البلاد إلى 399 ألفا و591 حالة. وقد ارتفعت الحصيلة اليومية بأكثر من 100 عن اليوم السابق، وظلت فوق مستوى ألفين منذ يوم الأربعاء الماضي. كما يعد الرقم المسجل بالأمس أكبر حصيلة لأيام الثلاثاء منذ يوم 28 سبتمبر عندما تم تسجيل ألفين و288 حالة. ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك ألفان و110 إصابات محلية المصدر، و15 إصابة لدى الوافدين من الخارج. وشكلت منطقة العاصمة 76,9% من إجمالي عدد الإصابات المحلية، حيث سجلت ألفا و623 إصابة، بينما تم اكتشاف 487 حالة في المناطق خارج العاصمة. وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى ثلاثة آلاف و137، حيث تم تسجيل 22 حالة وفاة إضافية، وبلغ معدل الوفيات 0,79%.