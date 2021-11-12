عدد الأجانب المقيمين في كوريا يسجل أول انخفاض منذ عام 2006

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سجل عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية أول انخفاض منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الإدارة العامة والأمن اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الأجانب الذين يقيمون في كوريا الجنوبية مليونين و146 ألفا و748 شخصا في العام الماضي، وهو ما يمثل 4.1% من إجمالي عدد سكان البلاد.وشهد عدد الأجانب المقيمين في كوريا انخفاضا بمقدار 69 ألفا و864 شخصا مقارنة بالعام الأسبق، مما يسجل أول انخفاض منذ أن بدأت عملية جمع البيانات ذات الصلة في عام 2006.وكانت حصة الأجانب من إجمالي عدد السكان في كوريا الجنوبية قد بلغت 1.1% في عام 2006، واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين لتصل إلى 4.3% في عام 2019، لكنها انخفضت لأول مرة في العام الماضي إلى مستوى 4.1%.ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى تراجع عدد العاملين والطلاب الأجانب بسبب جائحة كورونا.ومن بين الأجانب المقيمين في كوريا، 199 ألفا و128 شخصا يحملون الجنسية الكورية.