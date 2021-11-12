76 % معدل شغل أسرّة أقسام العناية المركزة لمرضى كوروبا في منطقة العاصمة

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بدأت الحكومة الكورية في فحص وضع الأسرّة في وحدات العناية المركزة لمرضى كورونا، من أجل مواجهة النقص المحتمل في عدد الأسرّة نتيجة لزيادة عدد مرضى كورونا ذوي الأعراض الخطيرة.وفي هذا السياق، عقدت الحكومة صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا لرؤساء المستشفيات العامة الكبيرة في منطقة العاصمة الكبرى لبحث إمكانية تأمين المزيد من الأسرّة الخاصة بمرضى كورونا من ذوي الأعراض الخطيرة.وطبقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلغ معدل شغل الأسرّة في أقسام العناية المركزة لمرضى كورونا 76.1% في منطقة العاصمة الكبرى حتى الساعة الخامسة من مساء أمس الاثنين.وكانت الحكومة قد وضعت أقصى حد لمعدل تشغيل أسرّة العناية المركزة عند 75%، ومن المفترض أن يتم تعليق تطبيق نظام العودة إلى الحياة الطبيعية إذا تجاوز معدل التشغيل 75%.وبلغ متوسط معدل تشغيل أسرّة العناية المركزة على مستوى البلاد 61.7%.