البرلمان الكوري يبدأ مراجعة مشروع ميزانية العام القادم

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بدأت اللجنة الخاصة بالميزانية والحسابات التابعة للبرلمان الكوري اليوم الثلاثاء مراجعتها لمشروع ميزانية الحكومة للعام القادم، والذي يبلغ حجمه 604 تريليونات وون.وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "يون هو جونغ" إنه من المتوقع أن يصل حجم العائدات الضريبية لهذا العام إلى 50 تريليون وون، بزيادة مقدارها حوالي 19 تريليون وون عما كان متوقعا في شهر يوليو الماضي.وأضاف أن الحزب الحاكم يخطط لإعادة العائدات الضريبية المضافة إلى أفراد الشعب من خلال تقديم دعم مالي، وعرض على حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي اقتراحا لبحث هذه الخطة.ومن جانبه، رفض الحزب المعارض الرئيسي اقتراح مرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة القادمة "لي جيه ميونغ" لبحث القضايا المتعلقة بتقديم دعم مالي لجميع أفراد الشعب وتقديم تعويضات عن الخسائر المالية التي تعرض لها أصحاب الأعمال الخاصة في آن واحد، ووصف اقتراحه بأنه خدعة يتلاعب بها "لي" لتأمين الدعم من الناخبين.ومن ناحة أخرى، من المتوقع أن يتم الإعلان عن أعضاء لجنة الانتخابات للحزب المعارض الرئيسي، غدا الأربعاء.