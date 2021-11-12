وصول أول دفعة من السياح القادمين من سنغافوره بموجب فقاعة السفر

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وصلت أمس الاثنين إلى كوريا الجنوبية أول دفعة من السياح القادمين من سنغافوره بموجب اتفاقية فقاعة السفر الموقعة بين البلدين، والتي تقضي بفتح حدودهما لبعضهما البعض للمسافرين دون تطبيق إجراءات الحجر الصحي عند الوصول.وقد وقعت كوريا الجنوبية اتفاقية مماثلة مع سايبان.وكان في استقبال السياح الأجانب من سنغافوره في مطار إنتشون الدولي عدد من مسؤولي المؤسسة الوطنية لتنمية السياحة ومؤسسة مطار إنتشون، مرتدين الأزياء التقليدية، ورحبوا بهم ترحيبا حارا في كوريا الجنوبية.وقال السائح "ميلبين أونغ" إن الطقس الحالي في كوريا مناسب لتمتع مواطني سنغافوره بالتزلج على الثلوج، بينما قالت السائحة "أنيت لي" إنها ترغب في تناول أنواع من الأكلات اللذيذة، وأنها تحب الطعام الكوري.وبعد أن خضع السياح القادمون لاختبارات تشخيصية فور وصولهم للمطار، دخلوا الأراضي الكورية.وأعرب رئيس المؤسسة الوطنية لتنمية السياحة "آن يونغ بيه" عن أمله في أن يتمتع هؤلاء السياح الأجانب بمحتويات سياحية متنوعة وجذابة في أثناء إقامتهم في كوريا الجنوبية.