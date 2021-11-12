نجوم الكيبوب يستعدون لإقامة حفلات مباشرة تماشيا مع العودة إلى الحياة الطبيعية

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بعد أن بدأت المرحلة الأولى من نظام التعايش مع كورونا للعودة إلى الحياة الطبيعية في كوريا الجنوبية، وأيضا في بعض دول العالم، وبمناسبة نهاية العام، بدأ نجوم الكيبوب يستعدون لإطلاق حفلات غنائية داخل وخارج البلاد.وفي هذا السياق، ستقيم فرقة "بي تي إس" سلسلة من الحفلات الغنائية في مدينة لوس إنجلوس بالولايات المتحدة خلال يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، ويومي الأول والثاني من ديسمبر القادم، تحت عنوان "بي تي إس بيرمشن تو دانس أون ستيدج".وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها فرقة "بي تي إس" حفلات غنائية وجها لوجه منذ حوالي عامين، وقد تم بيع جميع تذاكر هذه الحفلات.وبعد انتهاء حفلاتها الغنائية، ستشارك الفرقة في مهرجان "جينغل بول 2021" الذي سيقام يوم الثالث من ديسمبر في لوس إنجلوس.ومن ناحية أخرى، فإن فرقة "توايس" التي عادت مؤخرا بألبومها الكامل الثالث، ستقيم حفلات غنائية في سيول خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من ديسمبر، كما تخطط لإطلاق جولات غنائية في 5 مدن أمريكية، وهي لوس إنجلوس وأوكلاند ودالاس وأتلانتا ونيويورك، في شهر فبراير من العام القادم.