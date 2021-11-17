كمية اليوريا المعالجة محليا في كوريا تفوق متوسط الاستهلاك اليومي

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تجاوز حجم الإنتاج المحلي من محلول اليوريا المائي في كوريا الجنوبية متوسط الاستهلاك اليومي من هذه المادة لأول مرة منذ أن بدأت كوريا في مواجهة نقص حاد في توفير اليوريا التي تُستخدم كمادة مضافة للوقود في السيارات التي تعمل بمحركات الديزل من أجل تخفيض الانبعاثات الغازية الضارة.ووفقا لاجتماع حكومي ترأسه النائب الأول لوزير المالية "لي أوك وان" أمس الثلاثاء، تم إنتاج 683 ألف لتر من محلول اليوريا المائي في يوم الاثنين، وهو ما يتجاوز متوسط الاستهلاك اليومي لمركبات الديزل في البلاد، البالغ 600 ألف لتر.وكان حجم الإمدادات المحلية الطارئة من هذه المادة، من خلال ست شركات كورية، قد بلغ 426 ألف لتر يوم الأحد، و496 ألف لتر يوم السبت.وفي أثناء التخطيط لزيادة تسريع وتيرة الإنتاج المحلي، تسعى الحكومة الكورية أيضا إلى جلب اليوريا بسرعة من الخارج، بما في ذلك 18 ألفا و700 طن من الصين، كما تعمل الحكومة أيضا على التوزيع السريع لمحلول اليوريا للمستهلكين عبر حوالي 100 محطة وقود في جميع أنحاء البلاد.وقد بدأت الحكومة أمس الثلاثاء في إصدار تحديثات بشأن كمية اليوريا الموجودة في كل محطة وقود.