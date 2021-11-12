السياسية مبعوث أمريكي سابق يقول إن إقناع بيونغ يانغ أكبر تحدٍ لإعلان نهاية الحرب

قال "جوزيف يون" الممثل الأمريكي الخاص السابق للسياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية إن كيفية إعادة كوريا الشمالية لطاولة الحوار هو أكبر التحديات التي تواجه إعلان إنهاء رسمي للحرب في شبه الجزيرة الكورية.



وأدلى "جوزيف يون" بهذا التصريح في ندوة عقدت في سيول يوم أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ لم تكشف بعد ما إذا كانت تريد مثل هذا الإعلان، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الشروط التي تطلبها. وتوقع "يون" أن تتوصل سيول وواشنطن إلى توافق في الآراء بشأن اقتراح الرئيس "مون جيه إين" بشأن إعلان نهاية الحرب، موضحا أن إدارة "جو بايدن" تعطي أولوية للعلاقات مع حلفائها.



كما شدد المسؤول الأمريكي السابق على أهمية اتباع النهج ذي المسارين لنزع السلاح النووي والسلام فيما يتعلق بالتعامل مع النظام الحاكم في بيونغ يانغ، وقال إن إعلان إنهاء الحرب سيكون أول إجراء يتم اتخاذه على مسار السلام.



كما قال إن الولايات المتحدة بحاجة أيضا إلى دعم أقوالها بأفعال، وأن تنظر إلى العمل الإنساني، مثل توفير لقاحات كورونا، كطريقة من أجل إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.