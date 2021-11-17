كبار السن يمثلون 79% من الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا

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كشفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن أن نسبة الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما من المصابين بفيروس كورونا ولديهم أعراض خطيرة، قد ارتفعت بشكل كبير منذ أوائل الشهر الماضي. ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء، بلغ عدد مرضى كورونا الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما حتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، أربعة آلاف و434 مريضا، بزيادة نسبتها 29,5% مقارنة بالأسبوع الأول من شهر أكتوبر.كما ارتفع عدد المصابين من ذوي الأعراض الخطيرة في هذه الفئة العمرية من 220 مريضا، أي بنسبة 60,9% من إجمالي عدد الحالات الحرجة، إلى 289 مريضا، أي بنسبة 79,2% من إجمالي عدد الحالات الحرجة خلال الفترة المذكورة. وقد توفي ما مجموعه 452 شخصا بسبب الإصابة بالفيروس في الفترة بين الأسبوع الأول من أكتوبر والأسبوع الأول من نوفمبر، وكان مائتان و79 منهم، أي بنسبة 61,7% من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم ستين عاما ولم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا أو لم يستكملوه بعد.ودعا مسؤولو الصحة إلى التعاون من قبل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما لتلقي الجرعات الأساسية من لقاحات كورونا، وكذلك الجرعات الإضافية.