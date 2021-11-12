محادثات قمة بين كوريا الجنوبية وكوستاريكا الأسبوع القادم

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أعلن مكتب الرئاسة الكورية اليوم الأربعاء أن الرئيس "مون جيه إين" سيعقد محادثات قمة مع نظيره الكوستاريكي "كارلوس ألفارادو" يوم الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث يبحث معه القضايا المتعلقة بسبل تنمية العلاقات والتعاون بين البلدين.ومن المقرر أن يقوم رئيس كوستاريكا "ألفارادو" بزيارة لكوريا الجنوبية خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى الرابع والعشرين من نوفمبر تلبية لدعوة وجهها له الرئيس الكوري "مون".وستكون هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الكوستاريكي لدولة آسيوية منذ تنصيبه في شهر مايو من عام 2018.وتأتي هذه الزيارة بمناسبة الذكرى الستين ، على تأسيس علاقات دبلوماسية بين البلدين والتي سيحتفلان بها العام القادم.ومن المتوقع أن يتم خلال القمة المرتقبة بحث القضايا المتعلقة بطرق تعزيز التعاون المشترك في عصر ما بعد أزمة كورونا، وتنمية العلاقات مع دول أمريكا الوسطى، ومواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الصناعات الزراعية والحيوية والفضائية والاقتصاد الهيدروجيني.