تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا مستوى 3 آلاف

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ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 3 آلاف حالة، بالتزامن مع ارتفاع عدد المرضى ذوي الأعراض الخطيرة إلى مستوى يزيد عن 500.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم تأكيد 3187 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة مقدارها أكثر من ألف حالة مقارنة باليوم الأسبق، و762 حالة خلال نفس الفترة من الأسبوع الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد المصابين الجدد 3 آلاف شخص منذ أن بلغ 3270 شخصا يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.وبهذا، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية 402 ألف و775 شخصا حتى الآن.وبالتزامن مع ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة، شهد عدد مرضى كورونا ذوي الأعراض الخطيرة ارتفاعا أيضا ليصل إلى 522 مريضا.كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 3158 حالة وفاة بعد أن تم الإبلاغ عن 21 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.