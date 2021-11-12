الرئيس مون يؤكد أن كوريا تشهد طفرة ثانية من الازدهار للشركات الناشئة

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أكد الرئيس "مون جيه إين" أن كوريا الجنوبية تشهد حاليا طفرة ثانية من الازدهار للشركات الناشئة، مشيرا إلى أن عدد الشركات الناشئة الجديدة تجاوز لأول مرة 120 ألفا، وأن حجم استثمار تلك الشركات سجل رقما قياسيا في العام الماضي.جاء ذلك في كلمة تهنئة ألقاها الرئيس "مون" عبر الفيديو اليوم الأربعاء في حفل افتتاح مهرجان الشركات الناشئة الذي سيستمر انعقاده حتى يوم الجمعة القادم في سيول.وأضاف أن االعالم بدأ يحقق قفزة ثانية متغلبا على أزمة كورونا من خلال تسريع وتيرة الابتكار الرقمي، مشددا على أن الشركات الناشئة التي تنتج منتجات وخدمات فريدة لم تكن موجودة في الماضي، قد أصبحت تقود تلك القفزة.وأعرب الرئيس "مون" عن أمله في أن يكون مهرجان الشركات الناشئة ميدانا لمشاركة الأحلام والعواطف والأفكار، وفرصة لتحقيق قفزة جديدة.