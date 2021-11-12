الكوريون يشعرون بالانفصال عن العلاقات الاجتماعية بسبب كورونا

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تبين أن المواطنين الكوريين أصبحوا يشعرون بالانفصال عن جميع العلاقات الاجتماعية، باستثناء العلاقات الأسرية، بسبب وباء كورونا.فقد زاد عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن الظروف المعيشية تدهورت بشكل أكبر مما كان عليه قبل تفشي فيروس كورونا.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته هيئة الإحصاءات الكورية، أثرت جائحة كورونا تأثيرا سلبيا على جميع العلاقات الاجتماعية للكوريين.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 12.9% من المشاركين قالوا إن علاقاتهم الأسرية أصبحت أوثق، فيما أجاب 35% منهم أنهم أصبحوا بعيدين عن جيرانهم وأصدقائهم المقربين.وفيما يخص التغييرات في الحياة الاستهلاكية للمواطنين الكوريين، بلغت نسبة الإنفاق على شراء الأطعمة لتناولها في المنزل من إجمالي حجم الإنفاق الأسري حوالي 60%، وتلاه الإنفاق على شراء الكمامات والمطهرات، ثم الإنفاق على ممارسة الأنشطة الترفيهية في المنزل.ويرجع السبب في حدوث تغييرات في نمط الحياة الاستهلاكية إلى تطبيق نظام العمل والتعليم عن بعد، حيث بلغ معدل العمل عن بعد 16.6% ، والتعليم عن بعد 92% منذ اندلاع جائحة كورونا.وأوضحت نتائج الاستطلاع أنه قد حدث انخفاض كبير في الرحلات السياحية داخل وخارج البلاد وحضور الأحداث الفنية والثقافية والرياضية، وقال 25% من المشاركين في الاستطلاع إن الأنشطة اليومية، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية والرعاية الاجتماعية، قد شهدت تدهورا كبيرا.