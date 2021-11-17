المنتخب الكوري يفوز على نظيره العراقي 3-0 في تصفيات كأس العالم

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تغلب المنتخب الوطني الكوري الجنوبي لكرة القدم على المنتخب العراقي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة أقيمت بينهما أمس الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم.وسجل لاعب خط الوسط "لي جيه سونغ" الهدف الأول في الدقيقة 33 من المباراة التي أقيمت في الدوحة عاصمة قطر ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022. وسجل كابتن الفريق "سون هُنغ مين" الهدف الثاني من ركلة جزاء، ثم أضاف "جونغ أو يونغ" الهدف الثالث في الشوط الثاني، مما عزز انتصار الفريق الكوري.وبهذه الأهداف، يكون "سون" قد سجل هدفه الدولي الثلاثين، بينما يكون "جونغ" قد سجل أول أهدافه.وبهذا الفوز، حصلت كوريا الجنوبية حتى الآن على 14 نقطة، بأربعة انتصارات وتعادلين، لتحتفظ بالمركز الثاني في المجموعة الأولى. وسيضمن الفريقان الأولان من المجموعة الأولى والثانية مراكز بشكل تلقائي في البطولة.