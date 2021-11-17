السياسية اعتقال رئيس شركة دويتش موتورز بسبب تلاعب مزعوم في أسعار الأسهم

تم إلقاء القبض على رئيس شركة "دويتش موتورز"، التي توزع سيارات "بي إم دبليو" الألمانية في كوريا الجنوبية، بتهمة التلاعب في الأسهم.



وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية مذكرة توقيف بحق "كوان أوه سو" أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن المشتبه به قد يتلف الأدلة. ويُزعم أن "كوان"، الذي يعد أكبر مساهم في الشركة، قد سرب معلومات داخلية وحشد لاعبين في السوق للتلاعب بأسعار أسهم الشركة. كما يُزعم أن "كوان" وشركاءه قد قاموا بشراء وحث المستثمرين على شراء 15 مليونا و990 ألفا من الأسهم بقيمة 63 مليارا و600 مليون وون، خلال الفترة من 2009 إلى 2012.



ومن المتوقع أن يؤدي اعتقال "كوان" إلى فتح تحقيق مع "كيم كيون هي"، زوجة "يون صوك يول"، مرشح حزب المعارضة الرئيسي لانتخابات الرئاسة القادمة، بشأن تورطها المزعوم في هذه القضية.



وقد تم القبض على شركاء "كوان" في أواخر الشهر الماضي وفي وقت سابق من هذا الشهر، ويُزعم أن أحدهم أدار استثمارات "كيم" في الأسهم.