شركة فايزر توافق على السماح للشركات الأخرى بصنع دوائها المضاد لفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

أفادت التقارير بأن شركة الأدوية العالمية الأمريكية "فايزر" سمحت لمصنّعين آخرين بصنع حبوب الدواء المضاد لفيروس كورونا التي تنتجها حاليا بشكل تجريبي، مما قد يجعل هذا الدواء متاحا لأكثر من نصف سكان العالم.ووفقا لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتدبرس" للأنباء أمس الثلاثاء، وقعت شركة فايزر اتفاقية ترخيص لهذا الغرض مع "ميديسين بيتنت بول"، وهي منظمة صحة عامة مدعومة من قبل الأمم المتحدة.وسوف تتيح هذه الاتفاقية لشركات الأدوية الجينية بإنتاج الحبوب المضادة للفيروس "باكسلوفيد" لاستخدامها في 95 دولة منخفضة الدخل، وهو ما يغطي 53 في المائة من سكان العالم. ووافقت شركة فايزر على التنازل عن حقوق الملكية على المبيعات في البلدان منخفضة الدخل كما ستتنازل عن حقوق الملكية على المبيعات في جميع البلدان المشمولة بالاتفاقية.وطلبت فايزر من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية أمس الثلاثاء إصدار موافقة على ذلك الدواء، الذي يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 89 في المائة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأعراض خطيرة.