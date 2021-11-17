كوريا وبالاو تتفقان على السعي لتنفيذ فقاعة سفر خاصة بفيروس كورونا

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اتفقت كوريا الجنوبية على فتح فقاعة سفر على مراحل مع بالاو، وهي دولة جزرية في غرب المحيط الهادئ، لإعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل من الحجر الصحي الإلزامي عند الدخول.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، توصل وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" إلى هذا الاتفاق يوم أمس الثلاثاء في اجتماع عُقد عبر الإنترنت مع وزير الدولة في بالاو "جوستاف أيتارو"، ووزير الموارد البشرية والثقافة والسياحة والتنمية "نجيرابيلاس تميتوشل".واتفق الجانبان على تنفيذ برنامج فقاعة السفر على مراحل لتنشيط تبادلات الأفراد بين البلدين. وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط السلطات الصحية الكورية لإجراء مناقشات حول التفاصيل.وتشير عبارة "فقاعة السفر" إلى وضع ترتيب بين الدول للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل لدخول حدود بعضها البعض دون الحاجة إلى تنفيذ الحجر الصحي الصارم. ويوجد لدى كوريا الجنوبية حاليا مثل هذه الاتفاقات مع سايبان وسنغافوره.