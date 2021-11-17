تقصير الفترة الفاصلة بين تطعيم كبار السن والحقن المعززة إلى 4 أشهر

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قررت الحكومة الكورية تقصير الحد الأدنى للفاصل الزمني بين التطعيم ضد فيروس كورونا والجرعات المعززة لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والمرضى في دور رعاية المسنين، من ستة أشهر حاليا إلى أربعة أشهر، وإلى خمسة أشهر لمن هم في الخمسينيات من العمر.وقال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" اليوم الأربعاء إن الحكومة اتخذت قرارا بتقصير الفترات الزمنية بسبب الحاجة الملحة للجرعات المعززة لمنع العدوى بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم.وحاليا يتم إعطاء الجرعات المعززة بعد ستة أشهر على الأقل من الانتهاء من التطعيم، بينما يُسمح للعاملين في دور رعاية المسنين والمنشآت المعرضة للفيروس بتلقيها في غضون خمسة أشهر.وقال رئيس الوزراء إنه بناء على هذا القرار الأخير، من المتوقع أن يتلقى حوالي 13 مليونا و780 ألف شخص جرعات إضافية حتى نهاية هذا العام، وهو أكثر من ضعف الخطة الأصلية.وطالب كيم بتعاون الجمهور النشط في الحجوز للحصول على الجرعات الإضافية للتطعيم السريع، معربا عن مخاوفه من زيادة عدد الإصابات بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.