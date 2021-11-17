مباحثات على مستوى نائب وزير بين سيول وواشنطن حول قضايا كوريا الشمالية

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أجرى النائب الأول لوزير الخارجية الكوي الجنوبي "تشيه جونغ كون" محادثات مع نظيرته الأمريكية "ويندي شيرمان" أمس الثلاثاء لمناقشة قضايا كوريا الشمالية وبعض القضايا الأخرى.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته أمس إن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان ونائب الوزير الكوري تشيه أعادا التأكيد على التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية باعتباره العمود الفقري للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا قضايا كوريا الشمالية، والتزامهما المشترك بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل، كما شددت شيرمان وتشيه على أن التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ضروري لمواجهة التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك جائحة كورونا وأزمة المناخ، وضمان المرونة في عمل سلاسل التوريد، والانتعاش الاقتصادي بعد انتهاء جائحة كورونا.ومن المقرر أن يعقد تشيه وشيرمان اجتماعًا ثلاثيا مع نظيرهما الياباني تاكيو موري يوم الغد الأربعاء، ثم يعقد المسؤولون الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد الاجتماع.كما سيعقد تشيه اجتماعا ثنائيا منفصلا مع موري اليوم الأربعاء.