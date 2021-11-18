السياسية الرئيس مون يعرب عن تمنياته بالتوفيق للطلاب في امتحان القبول الجامعي

أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن تمنياته بالتوفيق للطلاب الذين يخوضون اليوم الخميس امتحان القبول الجامعي السنوي، قائلا إن كوريا تشجعهم على تحقيق أحلامهم.



وفي منشور للرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي، قال "مون" إن هؤلاء الطلاب درسوا بجد من أجل اختبار القدرات الدراسية للجامعات، ومن المأمول أن يحققوا نتائج جيدة وأن يمضوا قدما إلى الأمام.



وأضاف أن الطلاب هذا العام كان عليهم أن يواجهوا مختلف التحديات في دراستهم وفي الحجر الصحي بسبب وباء كورونا، وأكد أنه يشعر بالفخر بهم لاستمرار كفاحهم.



وقال "مون" إن الدولة بذلت جميع الجهود لضمان بيئة اختبار آمنة، بما في ذلك إعداد مواقع اختبار منفصلة في المستشفيات ومراكز علاج كورونا ليتمكن الجميع من إجراء الاختبار بسهولة.