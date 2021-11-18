سيول تعرب عن قلقها بشأن اختبار موسكو لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية

Photo : YONHAP News

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء عن قلقها وأسفها إزاء تجربة روسيا لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية يوم الاثنين، والذي نتج عنه كمية كبيرة من الحطام المداري.ودعت الوزارة جميع البلدان إلى التصرف بمسؤولية، واستخدام الفضاء بطريقة سلمية ومستدامة، وتوحيد الجهود لتطوير المعايير الدولية ذات الصلة.وبحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، قالت وزارة الدفاع في موسكو يوم الثلاثاء إنها أجرت بنجاح تجربة تم خلالها تدمير مركبة الفضاء الروسية "تسيلينا دي"، التي تم إطلاقها في مدارها منذ عام 1982.وقالت الوزارة الروسية إن الولايات المتحدة تعرف على وجه اليقين أن الشظايا الناجمة من التدمير، من حيث وقت الاختبار والظروف المدارية، لم ولن تشكل تهديدا للمحطات المدارية والمركبات الفضائية وأنشطة الفضاء، مشيرة إلى أن أمريكا والصين والهند أجرت اختبارات مماثلة في الماضي.وقد أدان وزير الخارجية الأمريكية "أنتوني بلينكين" الاختبار الروسي، ووصفه بأنه "خطير وغير مسؤول"، وقال إنه يظهر استعداد موسكو لتهديد استدامة الفضاء الخارجي على المدى الطويل.