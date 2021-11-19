كوريا تغرّم متاجر التطبيقات التي تجبر المطورين على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بها

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من المحتمل أن تواجه الشركات المشغلة لمتاجر تطبيقات الهواتف المحمولة، مثل "غوغل" و"آبل"، غرامة تصل إلى 2% من إجمالي عائداتها، إذا تبين أنها تجبر المطورين على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بها.وصرحت لجنة الاتصالات الكورية أمس الأربعاء أنها وافقت على تعديل جزئي لقانون أعمال الاتصالات.وتحظر المراجعة الأعمال التي تقيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أنظمة الدفع الأخرى، مثل فرض شروط تمييزية وغير معقولة من حيث نسبة العمولات أو إمكانيات الإعلان أو فرص التسويق.وقال رئيس اللجنة "هان سانغ هيوك" إن المراجعة تراعي آراء جميع الأطراف المعنية، ووعد بتهيئة بيئة عادلة وسليمة في أسواق التطبيقات من خلال إجراءات المتابعة.وسوف يدخل الإجراء حيز التنفيذ بعد التشاور مع الوكالات الأخرى والمداولات في وزارة التشريع الحكومية.