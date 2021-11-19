واشنطن تعرب عن رضائها للمشاورات مع سيول وطوكيو بشأن كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" إن الولايات المتحدة "راضية تماما" عن مشاوراتها مع كوريا الجنوبية واليابان بشأن أفضل الطرق لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وأدلت "شيرمان" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، بعد اجتماع ثلاثي مع نظيريها الكوري الجنوبي "تشيه جونغ كون" والياباني "تاكيو موري" في واشنطن.وقالت نائبة الوزير الأمريكي إن الأطراف الثلاثة ناقشوا التزامهم المشترك بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بالكامل. وشددت على أن واشنطن لا تحمل نوايا عدائية نحو كوريا الشمالية، وأكدت أن الدبلوماسية والحوار ضروريان لتحقيق نزع السلاح النووي وإقامة السلام الدائم.وكان من المقرر في البداية أن يعقد المسؤولون الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا في الساعة الثانية بعد الظهر بعد المحادثات، لكن "تشيه" و"موري" لم يحضرا المؤتمر.وقالت "شيرمان" إن ما وصفته بالخلاف الثنائي بين كوريا الجنوبية واليابان والذي لا علاقة له بالاجتماع أدى إلى تغيير شكل الحدث الصحفي، لكنها لم تخض في التفاصيل.