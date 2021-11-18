الأمم المتحدة تصدر قرارا حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام السابع عشر

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تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ويدعو إلى التعاون في الاستجابة لجائحة كورونا.وكان هذا القرار هو السابع عشر من نوعه منذ عام 2005.وقد عقدت اللجنة الثالثة المكلفة بقضايا حقوق الإنسان اجتماعا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وأصدرت القرار بالإجماع دون تصويت.وسيتم تقديم القرار إلى الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها الشهر القادم. ولم تكن كوريا الجنوبية من بين مقدمي القرار، لكنها انضمت إلى الإجماع على الموافقة عليه.ويأتي قرار هذا العام بقيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي مثل السنوات السابقة، لكنه أضاف الدعوة لكوريا الشمالية إلى التعاون مع مرفق الوصول العالمي للقاحات كورونا "كوفاكس"، والهيئات ذات الصلة، لضمان تسليم وتوزيع اللقاحات في الوقت المناسب.