أكثر من نصف مليون طالب كوري يؤدون امتحان القبول الجامعي اليوم

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عقد اليوم الخميس اختبار القدرات الدراسية للجامعات في حوالي 1300 موقع اختبار في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، رغم زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.وقد بدأ امتحان القبول الجامعي الذي تديره الدولة باختبار اللغة الكورية في الساعة 8:40 صباحا، وتبعته اختبارات الرياضيات واللغة الإنكليزية والتاريخ الكوري والعلوم، وينتهي اختبار اللغة الأجنبية، وهو الخامس والأخير، في الساعة 5:45 مساء.وقد تقدم أكثر من 509 آلاف و800 شخص لأداء الاختبار هذا العام، بزيادة طفيفة عن العام الماضي عندما سجل الرقم أقل مستوياته منذ بدء تنفيذ هذه الاختبارات في عام 1994.ويؤدي الطلاب المصابون بفيروس كورونا الاختبار في مراكز علاج كورونا والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد، بينما سيؤديه الخاضعون للحجر الصحي في 112 مكانا منفصلا.ويذكر أنه حتى الساعة 12 صباح أول من أمس الثلاثاء، بلغ عدد المتقدمين للاختبار من المصابين بالفيروس 68 طالبا، في حين بلغ عدد الخاضعين للحجر الصحي 105 طلاب. وقد تم توجيه أولئك الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس قبل وقت قصير من دخول أماكن الاختبارات الخاصة بهم إلى مناطق منفصلة داخل مراكز الاختبارات للخضوع للامتحان.وتوجب على جميع المتقدمين للاختبار ارتداء كمامات الوجه.وسوف يتم إصدار نتائج هذه الاختبارات يوم 10 ديسمبر.