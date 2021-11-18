إدراج كوريا الشمالية في القائمة الأمريكية السوداء للحريات الدينية للعام العشرين

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية عشر دول، من بينها كوريا الشمالية، على أنها "دول تسترعي انتباها خاصا" لانتهاكها للحريات الدينية.وبذلك تم إدراج كوريا الشمالية في القائمة السوداء الأمريكية للحرية الدينية سنويا منذ عام 2001.وقال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" في بيان صدر أمس الأربعاء إنه تم إدراج بورما والصين وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والسعودية وطاجيكستان وتركمانستان، على أنها دول تثير قلقا خاصا.وقال إن هذه الدول تورطت أو سمحت بوقوع انتهاكات ممنهجة ومستمرة وخطيرة للحريات الدينية.ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد تمت في قائمة هذا العام إضفة روسيا وحذف نيجيريا.وتقوم وزارة الخارجية بتقييم الحريات الدينية سنويا، وفقا لقانون الحرية الدينية الدولية الذي أقره الكونغرس الأمريكي في عام 1998.