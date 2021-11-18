الممثلة التجارية الأمريكية تزور كوريا الجنوبية اليوم الخميس

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من المقرر أن تزور الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" كوريا الجنوبية اليوم الخميس، لمناقشة القضايا التجارية العالقة بين البلدين.وسوف تكون هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول تجاري أمريكي رفيع المستوى منذ عام 2011.وسوف تصل "تاي" من اليابان بعد ظهر اليوم لتلتقي بكبار المسؤولين في كوريا الجنوبية غدا الجمعة. ومن المقرر أن تحضر الجولة السادسة للجنة المشتركة المشكلة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الساعة 2 من بعد ظهر الغد.وخلال الاجتماعات، من المتوقع أن يناقش وزير التجارة "يو هان كو" مع الممثلة التجارية الأمريكية مختلف القضايا بين البلدين، بما في ذلك مشاكل سلاسل توريد أشباه الموصلات والرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب.وسوف تلتقي "تاي" بوزير العمل والتوظيف "آن كيونغ دوك" يوم الجمعة. ويُذكر أنه من غير المعتاد أن يلتقي الممثل التجاري الأمريكي مع وزير العمل الكوري الجنوبي.وسوف تغادر "تاي" البلاد متوجهة إلى الهند بعد ظهر يوم الأحد.