اليابان تقاطع مؤتمرا صحفيا مع كوريا وأمريكا احتجاجا على زيارة مسوؤل كوري لدوكدو

Photo : YONHAP News

صرح "تشيه جونغ كون" النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي بأن نظيره الياباني قاطع مؤتمرا صحفيا مشتركا عقد في ختام المباحثات الثلاثية الأمريكية الكورية اليابانية في واشنطن، وذلك احتجاجا على زيارة رئيس هيئة الشرطة الكورية لجزيرة "دوكدو".جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الكوري للصحفين في مقر السفارة الكورية في واشنطن أمس، حيث أضاف أن الجانب الياباني أعرب عن هذا الموقف قبل بدء مباحثات نواب وزراء خارجية الدول الثلاث، موضحا أن الجانب الأمريكي وافق على الكشف عن نتائج مباحثات الدول الثلاث في مؤتمر صحفي انفرادي إدراكا منه لأهمية المباحثات.وقد كان من المقرر أن يعقد نواب الوزراء مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب مباحثاتهم في وزارة الخارجية الأمريكية، إلا أنه اقتصر على "ويندي شيرمان" نائبة وزير الخارجية الأمريكي فقط، والتي أوضحت أن تغيير شكل المؤتمر جاء بسبب خلاف كوري ياباني ليس له صلة بالمباحثات الثلاثية.وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الكورية إنه تم عقد مباحثات بين نائبي وزيري الخارجية الكوري والياباني بعد مباحثات نواب وزراء الدول الثلاث كما كان مقررا من قبل.