سيول وطوكيو تعقدان أول محادثات رفيعة المستوى منذ انطلاق الحكومة اليابانية الجديدة

Photo : YONHAP News

عقدت كوريا الجنوبية واليابان أول محادثات رفيعة المستوى بينهما منذ انطلاق حكومة رئيس الوزراء الياباني الجديد "فوميو كيشيدا"، حيث ناقش البلدان عددا من القضايا المعلقة، بما في ذلك القضايا التاريخية وقضية جزيرة "دوكدو" وغيرها.وصرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم بأن النائب الأول لوزير الخارجية "تشيه جونغ كون" أجرى مباحثات مع نظيره الياباني "موري تاكيو" بعد ظهر أمس في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، حيث جاء هذه المباحثات في إطار مشاركة المسؤولين في الجولة التاسعة من مباحثات نواب وزراء خارجية كوريا والولايات المتحدة واليابان، التي عقدت مؤخرا هناك.وخلال المباحثات الثنائية، أعرب الجانبان الكوري والياباني عن موقفي بلديهما من جديد من قضية العمل القسري وقضية الاسترقاق الجنسي.ومن جانبها، أوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن "تاكيو" طلب من الجانب الكوري بقوة إبداء استجابة مناسبة لتلك القضايا.وفي سيول، قالت وزارة الخارجية إنها شرحت للجانب الياباني جهودها للاتصال بضحايا الاسترقاق الجنسي، مؤكدة على ضرورة تسريع المفاوضات بين الجانبين من أجل حل الشؤون الراهنة ذات الصلة.