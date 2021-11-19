الرئيس مون جيه إين يؤكد استمرار كوريا في دعم دول الشمال

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أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" عن أمله في أن يحقق التعاون بين بلاده وبين دول الشمال المزيد من النتائج المثمرة، ووضع رؤية لفتح مستقبل مستدام، بما في ذلك الطريق البحري في القطب الشمالي، ومجموعة خطوط السكك الحديدية في شرق آسيا، وتعزيز التعاون والحجر الصحي في شمال شرق آسيا.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الكوري عبر الفيديو في مراسم افتتاح الدورة الثالثة من منتدى دول الشمال التي عقدتها لجنة التعاون الاقتصادي مع دول الشمال اليوم في فندق شيلا في سيول، حيث أكد على أن كوريا ستعمل دائما كعضو في منطقة أوراسيا على تعزيز السلام والازدهار في المنطقة.يشار إلى أن مجموعة خطوط السكك الحديدية في شرق آسيا هي إحدى مبادرات عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، والتي كان قد اقترحها الرئيس مون في كلمة ألقاها احتفالا بعيد الاستقلال الكوري في عام 2018، وتضم ست دول، هي: الكوريتان والصين واليابان وروسيا ومنغوليا.وأضاف مون أن كوريا ودول الشمال ظلت تتعاون وتتعايش معا رغم جائحة كورونا، كما أن كوريا ظلت تتقاسم خبراتها الناجحة مع دول الشمال في مجال مكافحة فيروس كورونا، كما تنوي توسيع التعاون المشترك في محركات النمو المستقبلية لهذه الدول، بما في ذلك مجالات الصحة والطب والتحول الرقمي والبيئة والنظم الذكية.وأكد الرئيس أيضا على أن كوريا ستضاعف مساعداتها الإنمائية الرسمية المقدمة إلى دول الشمال في مجال الصحة والطب خلال هذا العام، كما ستدعم المساعدات الإنمائية الرسمية للصفقة الجديدة الخضراء والتي ستساعد على التعامل مع أزمة المناخ والتحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون.