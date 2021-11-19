استمرار عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة في مستوى 500 لليوم الثاني

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استمر عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة من المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، في مستوى 500 لليوم الثاني على التوالي، بينما تجاوزت نسبة انشغال الأسرّة المخصصة لأولئك المرضى في سيول مستوى 80%.وقد تم اكتشاف 20 إصابة جديدة في عدوى سوق "سونغ با" في سيول، ليزيد عدد حالات الإصابة ذات الصلة إلى 68 حالة، كما تم اكتشاف 12 حالة أخرى في عدوى سوق "دونغ ديه مون".ونتيجة لاستمرار انتشار العدوى في سيول وغيرها من مناطق العاصمة الكبرى، بلغ عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة 506 مرضى أمس، بعد أن انخفض عددهم بمقدار 16 مقارنة بالأمس، ووصلت نسبة انشغال الأسرة المخصصة للحالات الحرجة في سيول إلى حوالي 81%، وبلغ عدد الأسرّة الفارغة من بين الأسرة المخصصة للمرضى ذوي الحالات الخطيرة في مختلف أنحاء البلاد 408 أسرّة فقط، بينما بلغ عدد المصابين بالفيروس ويخضعون للعلاج في بيوتهم 4 آلاف و272 مريضا في جميع البلاد.ومن ناحية أخرى، زاد عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا بمقدار 29 حالة وفاة.