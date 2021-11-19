8 % زيادة في الدخل الأسري في كوريا خلال الربع الثالث من العام

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حقق دخل الأسر الكورية في الربع الثالث من هذا العام أكبر زيادة منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة متأثرا بالدفعة الخامسة من المعونات الحكومية الطارئة للإغاثة من فيروس كورونا، والتعافي في سوق العمل وغيرها من العوامل.وبلغ متوسط الدخل الشهري لكل أسرة كورية في الربع الثالث من هذا العام، أي في الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر، 4 ملايين و729 ألف وون، بزيادة نسبتها 8% بالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضي ، وهي أعلى زيادة منذ بدء إجراء الإحصاءات ذات الصلة في عام 2006.ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى المعونات الحكومية التي مُنحت للأسر الكورية في شهر سبتمبر الماضي.كما ساهم التعافي في فرص العمل والتأثيرات الناتجة عن عيد الحصاد "تشوسوك" في زيادة الدخل المكتسب بنسبة 6.2%، ودخل الشركات بنسبة 3.7%.وبصفة خاصة زاد دخل الـ20% من الأسر الأعلى دخلا بحوالي 6%، بينما زاد دخل الـ20% من الأسر الأقل دخلا بأكثر من 21%.وقد زاد متوسط الإنفاق الشهري للأسر الكورية في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 4.9% مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي ليسجل أكبر زيادة خلال العشر سنوات الماضية.لكن حجم الإنفاق الحقيقي لم يزد إلا بـ2.2 % فقط مما يدل على أن زيادة الإنفاق حدثت بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع الأسعار.