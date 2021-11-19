كوريا تسجل أكبر تخفيض في ميزانية شراء الأسلحة للعام القادم

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خفضت كوريا الجنوبية من الميزانية المخصصة لتعزيز القدرة الدفاعية، بما في ذلك شراء الأسلحة وغيرها، بأكبر نسبة في تاريخها.وصرحت إدارة برنامج اقتناء الدفاع بأن لجنة الدفاع البرلمانية عقدت اجتماعا عاما أول من أمس وافقت فيه على ميزانية يبلغ حجمها 16 تريليونا و724 مليارا و300 مليون وون لتعزيز القدرة الدفاعية، وهو ما يقل بمقدار 612 مليارا و200 مليون وون عن الميزانية التي كانت الحكومة قد طلبتها، والبالغة 17 تريليونا و336 مليارا و500 مليون وون.ومن بين المشروعات الرئيسية التي تم تخفيضها، مشروع تحسين أداء المقاتلة إف - 35، والإدخال الإضافي لحاملات الطائرات الخفيفة وطائرات الإنذار المبكر وطائرات الهليكوبتر الهجومية الكبيرة.وصرحت الإدارة بأنها ظلت تخصص ميزانية لتعزيز القدرة الدفاعية منذ عام 2007 مشيرة إلى أن التخفيض الأخير هو الأكبر، موضحة أن التخفيضات الرئيسية جرت بشكل أساسي على المشتريات الخارجية الكبيرة.وأضافت أنه تم في أولا تخفيض الميزانيات المخصصة لمشروعات الشراء من الخارج غير الملحة وغير المؤثرة على الصناعات المحلية ذات الصلة.