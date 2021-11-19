اختتام امتحان القبول الجامعي السنوي في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

تشير التقديرات الحكومية إلى أن حوالي 450 ألف طالب قد أدوا اختبار القدرات الدراسية الجامعي السنوي، الذي عُقد أمس الخميس.وقد اختتم اختبار القبول الجامعي الذي تديره الدولة في حوالي 1300 من مراكز الاختبارات في جميع أنحاء البلاد في الساعة 5:45 مساء، حيث انتهى الاختبار بامتحان اللغات الأجنبية، الذي كان الامتحان الخامس والأخير.ووفقا لوزارة التعليم، حضر الاختبارات 452 ألفا و222 طالبا من إجمالي 507 آلاف و129 شخصا قاموا بالتسجيل لأداء الامتحان، وتخلف حوالي 54 ألفا و907 أشخاص عن الحضور. وبذلك انخفضت نسبة عدم الحضور بمقدار 2.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.وفي الوقت نفسه، قام بأداء الامتحان 96 مصابا بفيروس كورونا في المستشفيات ومراكز العلاج في جميع أنحاء البلاد، كما حضر 128 شخصا آخر من الخاضعين للعزل الذاتي لأداء الاختبار في أماكن منفصلة.