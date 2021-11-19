الرئيس مون يدعو إلى متابعة مقترح إنشاء مجموعة السكك الحديدية في شرق آسيا

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أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن أمله في تحقيق تقدم في المشروع المقترح للربط بين كوريا الجنوبية وجيرانها الشماليين عبر خطوط السكك الحديدية.وفي رسالة بالفيديو لحفل افتتاح المنتدى الدولي الثالث للتعاون الاقتصادي الشمالي والذي عُقد في سيول أمس الخميس، دعا "مون" إلى تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية ودول الشمال في هذا الصدد.وأضاف "مون" أن كوريا الجنوبية بصفتها عضوا في منطقة أوراسيا ستنضم دائما إلى دول الشمال على طريق السلام والازدهار، وأعرب عن أمله في مستقبل مشرق ومستدام من خلال طرق الشحن القطبية، ومن خلال مجموعة السكك الحديدية لشرق آسيا، والتعاون في مكافحة الأوبئة والأزمات الصحية في شمال شرق آسيا.وتعد مجموعة السكك حديدية في شرق آسيا جزءا من مبادرات السلام للرئيس "مون" التي اقترحها في خطابه في عيد الاستقلال في عام 2018.ويسعى المشروع إلى ربط خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين والصين واليابان وروسيا ومنغوليا، وهو مشروع متعلق بإنشاء خط للسكك الحديدية بين الكوريتين، كمتابعة لاتفاقية القمة بين الكوريتين في عام 2018.