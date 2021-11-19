المرشح الرئاسي للحزب الحاكم يتراجع عن موقفه من مدفوعات الإغاثة الشاملة

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ألمح المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" إلى أنه سيتخلى عن سعيه إلى توزيع جولة جديدة من مدفوعات الإغاثة الخاصة بجائحة كورونا.وفي صفحته على موقع "فيسبوك"، قال "لي" أمس الخميس إنه لن يصر على تقديم مدفوعات الإغاثة الطارئة لجميع المواطنين.وقال "لي" إنه يشعر بالأسف لتراجعه عن تلك الفكرة، لكنه قال إن الوقت ليس مناسب للجدال حول هذه المسألة.وكان الحزب الحاكم يسعى لتنفيذ اقتراح "لي" بتأمين ميزانية إضافية لجولة أخرى من أموال الإغاثة الشاملة، بحيث يتم تقديم ما يقرب من 200 ألف وون لكل شخص. لكن حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي عارض هذه الخطوة بشدة، واصفا إياها بأنها "مخطط شعبوي" لكسب الأصوات قبل الانتخابات الرئاسية.وأشار "لي" إلى المعاناة المالية للشعب، وقال إن الحلول السياسية بطيئة للغاية في معالجتها، ووجه انتقاداته لكتلة المعارضة لتصديها لمقترحه.واعترف "لي" أيضا بمعارضة الحكومة لمقترحه بسبب الأعباء المالية على الميزانية الوطنية في حالة توزيع مدفوعات شاملة، وقال إنه لن يصر على أي هدف معين أو طريقة معينة لمساعدة الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص.