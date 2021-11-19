ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا للشهر الثاني عشر في أكتوبر

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ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للشهر الثاني عشر على التوالي في أكتوبر، بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات 112.21 نقطة في أكتوبر، بزيادة نسبتها 0.8% عن الشهر السابق.وبذلك سجل المؤشر الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم في المستقبل زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي منذ نوفمبر من العام الماضي. كما ظل يحقق مستويات قياسية جديدة لسبعة أشهر متتالية منذ أبريل.وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 8.9%، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ أكتوبر 2008 عندما ارتفع بنسبة 10.8%.وارتفعت أسعار الفحم والمنتجات البترولية بنسبة 12.6% على أساس شهري في أكتوبر، وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز بمقدار 2.3% على أساس شهري. ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية ومنتجات الغابات بنسبة 4.7% نتيجة لزيادة الإمدادات.وتوقع البنك المركزي الكوري أن يتباطأ ارتفاع أسعار المنتجين لهذا الشهر، مع تباطؤ أو انخفاض أسعار النفط والمواد الخام.