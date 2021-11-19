واشنطن وطوكيو تؤكدان أهمية التعاون الثلاثي مع سيول

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن الولايات المتحدة واليابان تؤكدان مجددا أهمية التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية.وأصدرت الوزارة هذا الموقف في بيان بعد أن أجرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" محادثات مع نائب وزير الخارجية الياباني "تاكيو موري".وقالت الوزارة الأمريكية إن التعاون الثلاثي يسعى إلى مواجهة التحديات العالمية للقرن الحادي والعشرين.ويأتي البيان بعد يوم من انسحاب "موري" من المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا عقده مع "شيرمان" ونائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشيه جونغ كون"، بسبب النزاع مع سيول حول جزر دوكدو.وقد حضرت "شيرمان" المؤتمر وحدها بعد انتهاء المحادثات يوم الأربعاء في واشنطن.وقال "تشيه" للصحفيين إن المؤتمر الصحفي المشترك لم ينعقد لاعتراض اليابان على زيارة رئيس وكالة الشرطة الوطنية الكورية الجنوبية إلى جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان.