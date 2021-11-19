السياسية المبعوثان النوويان لواشنطن وطوكيو يؤكدان أهمية التعاون الوثيق مع سيول

قالت وسائل إعلام يابانية أمس الخميس إن المبعوثين النوويين للولايات المتحدة واليابان أجريا محادثات هاتفية أمس الخميس لمناقشة قضايا كوريا الشمالية.

ووفقا لتقرير بثته محطة "إن إتش كيه" اليابانية الرسمية، تحدث الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" عبر الهاتف مع "تاكيهيرو فوناكوشي" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية.

وناقش الجانبان الوضع في كوريا الشمالية، وقضية الأسلحة الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى قضية المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية.

وقالت الإذاعة إن المبعوثين أكدا على أهمية التعاون الثلاثي الوثيق بينهما وبين كوريا الجنوبية فيما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية.



